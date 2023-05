Lionel Messi dan Fraser Pryce Raih Laureus World Sports Awards 2023, La Pulga Jadi Olahragawan Pria Terbaik

PIKIRAN RAKYAT – Kapten timnas Argentina, Lionel Messi, dinobatkan sebagai Sportsman of the Year oleh Laureus World Sports Awards di Paris pada Minggu waktu setempat. Tak hanya Messi, sprinter Shelly-Ann Fraser-Pryce juga mengantongi kehormatan wanita teratas dalam ajang penghargaan tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Messi juga menerima penghargaan atas nama tim sepak bola pria Argentina yang dinobatkan sebagai World Team of the Year usai meraih kemenangan di Piala Dunia 2022 Qatar.

Menjadi atlet pertama yang meraih penghargaan World Sportsman of the Year dan World Team of the Year pada 2020 lalu, penyerang Paris Saint-Germain (PSG) bernomor punggung 30 itu telah memenangkan penghargaan bersama pembalap Formula 1 Lewis Hamilton.

"Saya melihat nama-nama legenda luar biasa yang memenangkan Laureus Sportsman of the Year Award sebelum saya: Schumacher, Woods, Nadal, Federer, Bolt, Hamilton, Djokovic… itu benar-benar tenggelam dalam perusahaan luar biasa tempat saya berada dan betapa uniknya kehormatan ini," kata Messi, dilansir Pikiran-rakyat.com dari Reuters.

Selain pesepak bola 35 tahun itu, Fraser-Pryce dari Jamaika juga mendapatkan kehormatan dalam ajang Penghargaan Olahraga Sedunia Laureus dan dinobatkan sebagai Sportswoman of the Year.

Fraser-Pryce telah menikmati tahun 2022 yang luar biasa, termasuk memenangkan emas dalam nomor 100 meter di Kejuaraan Atletik Dunia. Wanita yang akrab disapa ‘Pocket Rocket’ ini juga telah meraih penghargaan dengan kategori serupa sejak tahun 2014.

Sementara itu, Petenis Carlos Alcaraz, yang memenangkan AS Terbuka 2022 dan naik ke nomor satu dalam peringkat ATP, dinobatkan sebagai Laureus World Breakthrough of the Year. Kemudian, ada Christian Eriksen yang menerima penghargaan Laureus World Comeback of the Year.

Sebagai informasi, Laureus World Sports Awards telah dilakukan sejak tahun 2000, dengan nominasi yang dipilih oleh media global. Sedangkan nantinya pemenang akan ditentukan oleh 71 anggota Laureus World Sports Academy.