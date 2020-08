Nasib 2 Pemain Persib saat Timnas Indonesia U-19 Mulai Lakukan Pencoretan

View this post on Instagram

Sempat rehat karena pandemi Covid-19, Timnas Indonesia senior dan U-19 kembali berkumpul untuk melakukan pemusatan latihan di Jakarta dengan protokol kesehatan yang ketat. Saksikan aksi penggawa Garuda pada latihan perdana yang berlangsung tanggal 7 Agustus lalu secara eksklusif di channel Youtube PSSI. #KitaGaruda #RiseTogether

