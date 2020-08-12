Pesta Gol atas Basel, Shakhtar Donetsk Percaya Diri Ladeni Inter di Semifinal Liga Eropa

Rizki Laelani
- 12 Agustus 2020, 08:51 WIB
Shakhtar Donetsk menggelar pesta gol atas Basel di Arena Aufschalke pada perempat final Liga Eropa/Europa League dini hari tadi. /instagram.com/fcshakhtar

PIKIRAN RAKYAT - Shakhtar Donetsk menggelar pesta gol atas Basel di Arena Aufschalke pada perempat final Liga Eropa/Europa League dini hari tadi.

Mereka menang 4-1 atas Basel melalui gol-gol Junior Moraes (2'), Taison (22'), Alan Patrick (75'), dan Dodo (88'). Sementara satu-satunya gol hiburan Basel dicetak Ricky van Wolfswinkel di injury time babak kedua.

Shakhtar Donetsk selanjutnya secara meyakinkan menantang Inter Milan di semifinal pada Selasa, 18 Agustus 2020.

 
 
 
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???? Увидимся в полуфинале @EuropaLeague! ???? ⠀ ⚫???? «Интер» ???? «Шахтер» ⚒ ???? 17 августа ⏰ 22:00 ???? «Дюссельдорф Арена» ⠀ ???? See you in the @EuropaLeague semi-finals! ???? ⠀ ⚫???? Inter Milan ???? Shakhtar ⚒ ???? 17 August ⏰ 21:00 CET ???? Dusseldorf Arena ⠀ ???? Побачимось у півфіналі @EuropaLeague! ???? ⠀ ⚫???? «Інтер» ???? «Шахтар» ⚒ ???? 17 серпня ⏰ 22:00 ???? «Дюссельдорф Арена» ⠀ #ІнтерШахтар #InterShakhtar #ИнтерШахтер #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Львів #Lviv #Інтер #Inter #Интер #ЛигаЕвропы #UEL

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Sebagai tim yang cukup produktif soal urusan gol, Shakhtar Donetsk mampu membuka keunggulan di menit kedua melalui sepak pojok yang dilepaskan Taison berhasil diselesaikan Junior Moraes dengan sundulan.

Basel mencoba membalas gol itu melalui Afimico Pululu, namun masih melenceng tipis di sisi kanan gawang Shakhtar Donetsk.

Mencoba membalas, Basel justru kebobolan di menit 22 melalui sebuah serangan balik, Taison melepas tendangan keras hasil umpan mendatar Marlos.

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Editor: Rizki Laelani

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