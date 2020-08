Pesta Gol atas Basel, Shakhtar Donetsk Percaya Diri Ladeni Inter di Semifinal Liga Eropa

View this post on Instagram

???? Увидимся в полуфинале @EuropaLeague! ???? ⠀ ⚫???? «Интер» ???? «Шахтер» ⚒ ???? 17 августа ⏰ 22:00 ???? «Дюссельдорф Арена» ⠀ ???? See you in the @EuropaLeague semi-finals! ???? ⠀ ⚫???? Inter Milan ???? Shakhtar ⚒ ???? 17 August ⏰ 21:00 CET ???? Dusseldorf Arena ⠀ ???? Побачимось у півфіналі @EuropaLeague! ???? ⠀ ⚫???? «Інтер» ???? «Шахтар» ⚒ ???? 17 серпня ⏰ 22:00 ???? «Дюссельдорф Арена» ⠀ #ІнтерШахтар #InterShakhtar #ИнтерШахтер #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Львів #Lviv #Інтер #Inter #Интер #ЛигаЕвропы #UEL

