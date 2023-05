Prediksi Skor Manchester City vs Leeds United di Liga Inggris: Preview, Statistik, Head to Head, dan Line-Up

PIKIRAN RAKYAT – Manchester City bersiap menghadapi Leeds United di Stadion Etihad pada pekan ke-35 Liga Inggris yang akan berlangsung pada Sabtu, 6 Mei 2023. Laga ini akan dimulai pada pukul 21.00 WIB.

Pekan ke-35 Liga Inggris ini akan langsung dibuka dengan lima pertandingan yang akan berlangsung bersamaan pada pukul 21.00 WIB. Selain Manchester City vs Leeds United, ada pertandingan lainnya antara Bournemouth vs Chelsea, Wolves vs Aston Villa, dan Tottenham Hotspur vs Crystal Palace.

Kendati baru bermain sebanyak 33 kali hingga pekan kemarin, namun Manchester City sudah semakin memberikan perlawanan yang berarti kepada Arsenal di puncak klasemen sementara Liga Inggris.

Tim asuhan Pep Guardiola ini sudah mengoleksi 79 poin, atau hanya berbeda satu angka saja dengan Arsenal yang sudah bermain 34 kali. Sisa satu pertandingan yang belum dimainkan The Citizens menjadi modal bagus untuk terus mempertahankan tren baik mereka jelang berakhirnya kompetisi musim ini.

Saat ini pun Manchester City masih berada di peringkat teratas klasemen sementara Liga Inggris setelah kemenangan besar 3-0 atas West Ham United pekan lalu. Erling Haaland yang mencetak satu gol pada pertandingan itu memecahkan rekor sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Liga Inggris.

Ia mencetak gol ke-35 di musim perdananya di Liga Inggris tersebut pada menit ke-70. Dua gol Manchester City lainnya hadir dari Nathan Ake pada menit ke-49 dan juga Phil Foden pada menit ke-85.

Performa Manchester City yang terus meroket ini tentu membuat Leeds United harus hati-hati dan tak sedikit pun menganggap remeh. Apalagi mereka baru saja menderita kekalahan 4-1 dari Bournemouth pekan sebelumnya. Bamford menjadi satu-satunya pencetak gol pada dual antara Bournemouth melawan Leeds United.

