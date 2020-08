LINK Live Streaming Vidio.com Shakhtar Donetsk vs Basel di Liga Eropa, Info Terkini Kedua Tim

View this post on Instagram

Кто полетел в Германию на четвертьфинал @EuropaLeague? Заявка «Шахтера» на матч с «Базелем». ⠀ Who flew to Germany for the @EuropaLeague quarterfinal? Shakhtar player list for the match vs Basel. ⠀ Хто полетів до Німеччини на чвертьфінал @EuropaLeague? Заявка «Шахтаря» на матч із «Базелем». ⠀ #ШахтерБазель #ShakhtarBasel #ШахтарБазель #Шахтар #Shakhtar #Шахтер #FCShakhtar #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #Львів #Lviv #Basel #Базель #ЛигаЕвропы #ЛЕ #UEL

loading...