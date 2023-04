Link Live Streaming Fulham Vs Manchester City di Liga Inggris, Kick Off Pukul 20.00 WIB

PIKIRAN RAKYAT - Berikut link live streaming Fulham vs Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris. Tim berjuluk The Lilywhites akan berhadapan dengan The Citizens pada Minggu, 30 April 2023 pukul 20.00 WIB di Stadion Craven Cottage.

Dalam klasemen sementara, Fulham menduduki posisi ke-10 dengan koleksi 45 poin dari 13 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 13 kekalahan.

Sedangkan Manchester City berada di posisi ke-2 dengan raihan 73 poin dari 23 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 4 kekalahan.

Pemain Fulham Aleksandar Mitrovic masih menjalani larangan delapan pertandingan. Sedangkan Daniel James berada di posisi penyerang Fulham. Manor Solomon juga diprediksi akan masuk dalam starting XI. Layvin Kurzawa masih absen karena cedera lutut.

Sementara Harry Wilson dan Willian diragukantampil. Oleh karena itu, Bobby Decordova-Reid kemungkinan akan kembali ke starting XI. Joao Palhinha akan tetap di lini tengah bersama Harrison Reed.

Manchester City akan tampil tanpa diperkuat Nathan Ake yang cedera. Erling Haaland yang sudah mencetak 49 gol dalam 43 pertandingan di semua kompetisi musim ini akan terus menjadi ujung tombak serangan.

Jack Grealish dan Riyad Mahrez diprediksi akan menempati posisi sayap. Manchester City dapat kembali ke formasi 3-2-4-1 yang telah beroperasi dengan baik dalam beberapa pertandingan terakhir. John Stones bergabung dengan Rodri di lini tengah.