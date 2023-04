Prediksi Skor Crystal Palace vs West Ham United di Liga Inggris: Preview, Statistik, Head to Head, dan Line-Up

PIKIRAN RAKYAT – Liga Inggris pekan ke-34 mulai berlangsung Sabtu, 29 April 2023. Pertandingan pertama akan mempertemukan Crystal Palace melawan West Ham United yang akan berlangsung di Stadion Selhurst Park mulai pukul 18.30 WIB.

Pada hari sebelumnya yakni Jumat, 27 April ada tiga pertandingan yang berlangsung yang termasuk pada pekan ke-33. Jadwal padat ini tentunya membuat para pencinta Liga Inggris akan dimanjakan dengan sajian pertandingan-pertandingan seru dalam satu minggu ini.

Selain laga antara Crystal Palace vs West Ham United, pada hari Sabtu ini akan ada pula duel antara Brighton & Hove Albion vs Wolves, dan Brentford vs Nottingham Forest. Dua pertandingan tersebut akan berlangsung bersamaan pada pukul 21.00 WIB.

Kembali ke laga antara Crystal Palace melawan West Ham United, keduanya sama-sama mengalami kekalahan pada pekan sebelumnya. Crystal Palace takluk di kandang Wolverhampton Wanderers dengan skor 2-0.

Laga ini berjalan cukup dramatis dengan dua gol tersebut. Gol pertama bahkan tercipta dari gol bunuh diri yang dilakukan Andersen pada menit ke-3. Mencoba menekan dengan segala cara tampaknya tak memberikan hasil positif bagi Crystal Palace.

Malangnya, gol kedua Wolves malah menghantam gawang merek menjelang menit akhir pertandingan. Wasit menghadiahi tuan rumah dengan penalti pada menit 90+4 yang sukses dikonversikan Ruben Neves.

Sebelum kekalahan di Stadion Molineux tersebut, Crystal Palace sebelumnya juga ditahan imbang dengan skor kacamata saat menjamu Everton pada 22 April lalu.

Saat ini Crystal Palace masih berada di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan perolehan 37 poin dari 33 kali bermain. Mereka memiliki jumlah poin yang sama dengan Wolves yang kemarin mengalahkan mereka.