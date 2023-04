Prediksi Skor AS Roma vs AC Milan di Liga Italia: Kabar Pemain, Head to Head, dan Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT – AC Milan akan bertandang ke markas AS Roma untuk memperebutkan poin dalam Liga Italia ke-32 di Stadion Olimpico. Duel AS Roma vs AC Milan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 29 April 2023 mulai pukul 23.00 WIB.

Roma melangkah ke pertandingan pekan ini usai mengalami kekalahan 3-1 di Bergamo menyusul aksi mereka di Liga Eropa karena beberapa pemain kunci harus diistirahatkan akibat cedera.

Saat ini, tim tuan rumah tengah berada di urutan kelima klasemen dengan mengumpulkan 56 poin dari 31 permainan yang mereka lewati, terdiri dari 17 kemenangan, lima hasil imbang, dan sembilan kali kekalahan.

Mengantongi poin dengan jumlah yang sama, AC Milan berada tepat di atas posisi Roma dengan meraih 16 kemenangan, delapan hasil imbang, dan tujuh kali merasakan pahitnya kekalahan.

Rossoneri AC Milan memasuki pertandingan tandang mereka setelah menumbangkan Lecce 2-0 berkat tembakan dari Rafael Leao.

Kabar Pemain

Paulo Dybala masih harus dinilai kebugarannya setelah mengalami cedera saat melawan Atalanta, tetapi kemungkinan jika kondisinya telah membaik akan kembali berlatih bersama tim untuk melawan AC Milan.

Sementara itu, kembalinya Davide Calabria dari masa skorsingnya akhir pekan lalu membuat Pierre Kalulu harus berpindah peran menjadi bek tengah.

Head to Head

Rekor enam pertandingan AS Roma vs AC Milan sejauh ini masih digawangi oleh tim tamu dengan empat kali kemenangan dan dua kali mengakhiri permainan dengan hasil imbang.