Prediksi Skor Spezia vs Monza di Liga Italia: Head to Head, Preview Tim, dan Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT - Spezia akan menjamu Monza dini hari nanti dalam lanjutan pekan ke-32 Liga Italia Serie A. Duel Spezia vs Monza berlangsung di Stadio Alberto Picco, La Spezia, Italia pada Sabtu, 29 April 2023 pukul 01.45 WIB.

Saat ini Spezia berada di posisi ke-17 klasemen sementara Liga Italia, hanya unggul satu poin dari zona degradasi, sedangkan Monza menempati peringkat ke-12.

Head to Head

Spezia dan Monza telah berjumpa sebanyak lima kali di kompetisi domestik. Dari periode itu, Aquilotti mendominasi dengan dua kemenangan berbanding satu kali menang untuk Biancorossi, sementara sisanya berakhir imbang.

- 9 Oktober 2022: Monza 2-0 Spezia (Serie A)

- 17 April 2011: Monza 1-1 Spezia (Serie C)

- 16 November 2010: Spezia 3-0 Monza (Serie C)

- 19 Maret 2006: Spezia 1-0 Monza (Serie C)

- 5 November 2005: Monza 1-1 Spezia (Serie C)

Preview Tim

Dominasi atas Sampdoria pada akhir pekan lalu belum mampu membawa Spezia meraih poin penuh, meskipun mereka sukses melepaskan 19 tembakkan ke gawang.

Spezia kini telah mencatatkan tiga hasil imbang dalam empat pertandingan dan belum sekalipun meraih satu kemenangan pada lima laga terakhir Serie A musim ini.

Pasukan Leonardo Semplici juga hanya memperoleh satu kemenangan dalam 14 pertandingan terakhir dengan rincian enam kali imbang dan tujuh kekalahan.

Aquilotti bahkan menjadi tim ketiga di Liga Italia dengan produktivitas gol terendah meskipun punya rekor pertahanan terbaik dari sembilan tim terbawah Liga Italia musim ini.