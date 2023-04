Prediksi Skor Everton vs Newcastle di Liga Inggris: Preview Tim, Head to Head, Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT - Everton akan berhadapan dengan Newcastle United pada laga pekan ke-33 Liga Inggris, Jumat, 28 April 2023 dini hari WIB. Pertandingan akan dilangsungkan di Stadion Goodison Park pada pukul 1.45 WIB.

Everton saat ini menempati posisi ke-19 klasemen Liga Inggris dengan torehan 28 poin dari hasil 32 laga. Di sisi lain, Newcastle berada di posisi ke-3 klasemen dengan perolehan 59 poin dari hasil 31 pertandingan.

Everton belum dalam performa terbaiknya dan sedang mengalami kesulitan dalam Liga Inggris musim ini. Mereka belum pernah menang dalam lima laga terakhirnya.

Setelah menelan dua kekalahan beruntun, tim tuan rumah bermain imbang tanpa gol saat melawan Crystal Palace pada pertandingan sebelumnya.

Tim berjuluk The Toffees itu akan berusaha untuk meningkatkan performa dalam laga kontra Newcastle.

Baca Juga: Prediksi Skor Valencia vs Real Valladolid di Liga Spanyol: Preview Tim, Head to Head, Starting Line-up

Di sisi lain, Newcastle sedang dalam performa yang cukup baik. Dari lima laga terakhirnya, tim berjuluk The Magpies itu memetik 4 kemenangan dan menelan 1 kali kekalahan.

Pada pertandingan sebelumnya, Newcastle mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor telak 6-1. The Magpies akan berusaha mencapai hasil yang serupa pekan ini.

Head to head

Everton memiliki rekor head to head yang bagus saat melawan Newcastle. The Toffees telah memenangi 75 dari 181 laga yang dimainkan kedua tim, berbeda dengan The Magpies yang memetik 70 kemenangan.

Newcastle telah memenangi 4 dari 5 laga terakhir mereka melawan The Toffees di Liga Inggris. Sementara Everton hanya memenangi 1 dari 6 pertandingan terakhir mereka melawan The Magpies di kompetisi tersebut.