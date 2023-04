Rekor Erling Haaland: Satu-satunya Pemain yang Mampu Cetak 33 Gol di Liga Inggris dalam Semusim

PIKIRAN RAKYAT – Kemenangan Manchester City atas Arsenal dengan skor 4-1 pada pekan ke-33 Liga Inggris, mencatatkan rekor bagi penyerang muda Man City asal Norwegia, Erling Haaland. Laga Manchester City vs Arsenal dilangsungkan di Stadion Etihad, Manchester, Kamis, 27 April 2023 dini hari WIB.

Penyerang berusia 22 tahun itu menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak 33 gol dalam satu musim Liga Inggris. Erling Haaland melampaui rekor penyerang Liverpool, Mohamed Salah, yang pernah 32 gol dalam satu musim.

Gol pada menit tambahan waktu babak kedua ke gawang Aaron Ramsdale menjadi sejarah tersendiri bagi Eerling Haaland, apalagi pemuda tersebut baru memulai debut pertama di Liga Inggris pada musim ini. Haland menjalani debut spektakuler bersama Pep Guardiola sejak ia bergabung dari Borussia Dortmund pada awal musim 2022-2023.

Selain mencatatkan sejarah, peran Erling Haaland dalam laga penentuan jawara Liga Inggris tidak dapat diremehkan. Satu gol dan dua assist menjadikan Erling Haaland Man of The Match di laga kontra The Gunners.

Baca Juga: PSSI Kedatangan Auditor, Erick Thohir: Ini Bukti Saya Serius Ingin Bersih-Bersih

Haaland memberikan kontribusi yang luar biasa dengan mencetak satu gol dan memberikan dua assist bagi Man City. Dua assist yang berhasil diciptakan oleh Haaland membantu Kevin de Bruyne mencetak dua gol (pada menit ke-7 dan ke-54). Sedangkan gol yang dicetak oleh dirinya sendiri terjadi pada menit ke-90+5.

Performa apik Erling Haaland itu membuat City meraih semakin dekat dengan ambisi merengkuh piala Liga Inggris musim 2022-2023 mengingat The Citizens hanya terpaut dua poin dari Arsenal.

Baca Juga: Rumor Alexander Polking Ganti Shing Tae-yong Jadi Pelatih Indonesia, Ketum PSSI Beri Jawaban

Sebelumnya, pada laga ke-29 Liga Inggris musim ini, Haaland berhasil menyamai rekor penyerang Liverpool Mohamed Salah dengan 32 gol. Kini, penyerang asal Norwegia itu hanya terpaut satu gol lagi dari rekor pencetak gol terbanyak Liga Premier, yakni 34 gol yang dipegang oleh Alan Shearer dan Andrew Cole dalam musim 42 pertandingan.

Pemain berusia 22 tahun tercatat sudah mencetak 49 gol di semua kompetisi, jumlah gol terbanyak yang pernah dicetak oleh pemain Liga Premier sejak kompetisi dimulai pada tahun 1992. Selain itu, catatan tersebut juga menjadi jumlah gol terbanyak oleh pemain kasta atas di Inggris sejak Clive Allen pada musim 1986-87.