Prediksi Skor Man City vs Arsenal di Liga Inggris: Preview Tim, Head to Head hingga Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT - Manchester City akan melakoni laga kandang melawan Arsenal pada pekan ke-33 Liga Inggris. Duel kedua kesebelasan bakal tersaji di Etihad Stadium pada Kamis, 27 April 2023 pukul 2.00 WIB.

Laga Man City vs Arsenal diprediksi akan berlangsung sengit. Pasalnya, kedua tim hanya berbeda satu peringkat dan sama-sama belum pernah kalah dalam lima laga terakhir mereka.

Preview tim

Saat ini, Manchester City menempati peringkat kedua klasemen Liga Inggris dengan 70 poin dari hasil 30 laga. Mereka tampil luar biasa selama sebulan terakhir.

The Citizens mengalahkan Sheffield United dengan skor 3-0 pada pertandingan sebelumnya dan akan berusaha mencapai hasil yang sama pekan ini.

Di sisi lain, Arsenal berada di puncak klasemen Liga Inggris dengan 75 poin dari hasil 32 laga. Kendati demikian, mereka telah mengalami sejumlah gagap yang berpotensi fatal dalam beberapa pekan terakhir.

Pada pertandingan pekan lalu, The Gunners dibuat tercengang dengan ketangguhan Southampton dalam hasil imbang 3-3 di Emirates Stadium.

Head to Head

Arsenal memiliki rekor head to head yang bagus saat melawan Manchester City. The Gunners telah memenangi 98 dari 207 pertandingan yang dimainkan kedua tim, berlawanan dengan The Citizens yang memetik 64 kemenangan.