Prediksi Skor West Ham vs Liverpool di Liga Inggris: Preview Tim, Head to Head hingga Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT - West Ham United akan menjamu Liverpool pada pekan ke-33 Liga Inggris. Duel kedua tim bakal tersaji di Stadion London pada Kamis, 27 April 2023 pukul 1.45 WIB.

West Ham belum pernah kalah dalam lima laga terakhirnya. Mereka meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang.

Sementara itu, Liverpool memetik 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka.

Preview tim

Saat ini, West Ham menempati posisi ke-14 klasemen Liga Inggris dengan perolehan 34 poin dari hasil 31 laga.

Tim berjuluk The Hammers itu mampu menundukkan Bournemouth dengan skor telak 4-0 pada pertandingan sebelumnya. Mereka harus bekerja keras untuk mencapai skor yang sama pekan ini.

Di sisi lain, Liverpool berada di posisi ke-7 klasemen dengan torehan 50 poin dari hasil 31 laga. Mereka tampil tidak konsisten di musim ini.

Pekan lalu, The Reds mengalahkan Nottingham Forest dengan kemenangan 3-2. Mereka akan berusaha untuk meningkatkan performa dalam laga kontra West Ham.

Head to Head

Liverpool memiliki rekor head to head yang luar biasa saat melawan West Ham United. The Reds telah memenangi 80 dari 146 pertandingan yang dimainkan kedua tim di seluruh kompetisi, berbeda dengan The Hammers yang memenangi 29 laga.