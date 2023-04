Prediksi Skor Chelsea vs Brentford di Liga Inggris: Preview Tim, Head to Head hingga Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT - Chelsea dan Brentford akan saling berhadapan dalam laga pekan ke-33 Liga Inggris. Duel derby London Barat ini bakal tersaji di Stamford Bridge pada Kamis, 27 April 2023 pukul 1.45 WIB.

Chelsea tidak pernah menang dalam tujuh pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. The Blues meraih 1 hasil imbang dan menelan 4 kali kekalahan dalam lima laga terakhirnya.

Sementara itu, Brentford belum meraih kemenangan dalam lima laga terakhir mereka. The Bees belum dalam performa terbaiknya dalam beberapa pekan terakhir.

Preview tim

Chelsea berada di posisi ke-11 klasemen Liga Inggris dengan torehan 39 poin dari hasil 31 laga. Sejauh ini, The Blues belum dalam performa terbaiknya.

The Blues menelan kekalahan 2-0 di tangan Real Madrid pada pertandingan sebelumnya dan harus bangkit kembali pekan ini.

Di sisi lain, Brentford menempati posisi ke-10 klasemen dengan torehan 44 poin dari hasil 32 pertandingan. The Bees tampil inkonsisten sepanjang musim ini.

The Bees bermain imbang 1-1 saat melawan Aston Villa pada pertandingan pekan lalu. Mereka perlu meningkatkan performa dalam laga kontra Chelsea.

Head to head

Chelsea memiliki rekor head to head yang bagus saat melawan Brentford. The Blues telah memenangi 10 dari 18 pertandingan yang dimainkan kedua tim, berbeda dengan The Bees yang hanya meraih 5 kemenangan.