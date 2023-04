5 Fakta Harry Maguire, Kapten Manchester United yang Sering Blunder

PIKIRAN RAKYAT – Harry Maguire kembali menjadi sorotan usai melakukan blunder pada laga Manchester United vs Sevilla di perempat final Liga Europa yang digelar di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan pada 21 April 2023 dini hari WIB.

Blunder Harry Maguire membuat Sevilla unggul cepat lewat gol Youssef En-Nesyri pada menit ke-7. Nesyri memanfaatkan blunder Maguire yang tak sempurna menerima bola operan David de Gea.

Bukan hanya sekali Harry Maguire melakukan blunder. Pemain asal Inggris itu dikenal kerap membahayakan gawangnya sendiri. Misalnya, ketika Manchester United bertemu Southampton pada 2020 yang berakhir dengan skor 2-2.

Pada menit terakhir, Setan Merah kebobolan oleh gol Michael Obafemi. Hal tersebut disebabkan oleh kesalahan yang sangat konyol. Harry Maguire seharusnya membantu dalam menyundul bola atau menghalangi striker lawan, tetapi justru ia mengawal rekan setimnya, Aaron Wan-Bissaka.

Kendati kerap melakukan blunder, Harry Maguire tetap dipercaya sebagai pemain utama Manchester United, bahkan usai Erik Ten Hag mengambil alih kursi manajer. Dengan reputasinya yang sering melakukan blunder, simak 5 fakta tentang Harry Maguire yang jarang diketahui.

1. Punya Chant Khusus

Tak bisa dimungkiri, Harry Maguire tampil cukup memukau pada Piala Dunia 2018. Fans Inggris bahkan membuat lagu khusus tentang kepala besar Maguire.

Harry Maguire!

Harry Maguire!

He drinks the vodka, he drinks the Jäger

His head’s f***ing massive!

Chants ini dinyanyikan dengan nada lagu rakyat Meksiko tahun 1958 yang berjudul La Bamba, sangat populer di kalangan penggemar Inggris. Terdapat beberapa video online yang menunjukkan para pendukung menyanyikan lagu ini dengan semangat di jalanan selama turnamen besar.