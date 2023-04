Sevilla vs Man United: David de Gea cs Gagal Tsunami Trofi akibat 2 Gol Pemain Maroko

PIKIRAN RAKYAT – Berikut ulasan laga Sevilla vs Man United yang membuat The Red Devils tersingkir dari Liga Europa. Pemain Maroko menjadi penyebabnya.

Selain Sevilla vs Man United, Liga Europa tadi malam mempertemukan laga Sporting vs Juventus, Union Saint-Gilloise vs Leverkuson, dan Roma vs Feyenoord.

Setelah laga kompetisi kasta kedua di Eropa tadi malam, skuad Erik ten Hag tampaknya harus merelakan salah satu kesempatan mereka meraih trofi musim ini, simak ulasannya.

Pemain Maroko jadi biang keladi kegagalan United

Baca Juga: Manchester United Ciptakan 22 Peluang tapi Hanya Berbuah 2 Gol, Erik ten Hag Kritik Lini Serang

Adalah Youssef En-Nesyri yang membuyarkan mimpi MU untuk meraih trofi dengan mencetak dua gol di laga Sevilla vs Man United. Gol pertama dicetak pada menit ke-8, dan gol terakhir dibuat pada sembilan menit sebelum bubaran.

Diketahui pasukan Setan Merah harus mengakui keunggulan Sevilla yang mencetak tiga gol di laga tersebut. Gol lain tim asal Spanyol dicetak Loic Bade pada menit ke-47. Tak satupun dari gol itu mampu dibalas MU.

Dari segi penguasaan bola, MU memegang kendali dengan 62 persen. Tim tuan rumah hanya mampu menguasai 38 persen. Tapi dari segi tembakan, Sevilla meleapskan 20 kali atau unggul empat dari MU.

Begitu juga dengan tembakan ke arah gawang, total enam tembakan mengarah ke gawang David de Gea. Sedangkan pasukan Eric ten Hag hanya melepaskan tiga kali tembakan.

Baca Juga: Hasil Sevilla vs MU di Liga Europa: Setan Merah Hancur Lebur di Spanyol