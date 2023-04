Link Live Streaming Sevilla vs Man United, Trio Maut MU Siap Kalahkan Raja Liga Europa?

PIKIRAN RAKYAT – Berikut link live streaming Sevilla vs Man United di Liga Europa malam ini atau Jumat dini hari WIB 21 April 2023. Trio maut MU tampaknya akan bermain lagi.

Selain Sevilla vs Man United, Liga Europa malam ini juga menghadirkan laga seru seperti Roma vs Feyenoord hingga Sporting vs Juventus. Semifinal lainnya mempertemukan Union Saint-Gilloise vs Leverkusen.

Berikut ulasan laga perempat final kompetisi kasta kedua di Eropa tersebut antara Raja Liga Europa Sevilla lawan tim asal kota Manchester malam ini, berikut link live streaming laga tersebut.

Trio maut Man United sudah kembali

Fans MU sudah bisa sedikit bergembira usai trio andalan tim kesayangannya yakni Casemiro, Christian Eriksen, dan Bruno Fernandes. Eriksen sudah sembuh dari cederanya dan bergabung dengan Casemiro dan Bruno.

Sebelumnya Casemiro dilarang tampil empat kali usai dikartu merah langsung. Larangan itu sampai harus empat kali karena itu adalah kedua kalinya eks pemain Real Madrid itu mendapat kartu merah tersebut.

Lini tengah itu membuat perbedaan saat United dijamu Nottingham Forest pada Minggu 16 April 2023. Lini tengah di laga tersebut dikuasai MU, terbukti dari penguasaan bola yang mencapai 69 persen. Gol Antony dan Diogo Dalot membuat skuad Erik ten Hag pulang dengan tiga angka.

Hal itu tidak terjadi saat leg perdana Liga Europa pada Jumat 14 April 2023 di Old Trafford. Terlepas dari gol bunuh diri pemain United, saat itu lini tengah hanya diisi Bruno dan Casemiro, tak ada Eriksen.

