Prediksi Skor Celta Vigo vs Mallorca di Liga Spanyol: Kabar Pemain, Head to Head, dan Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT – Lanjutan pekan ke-28 Liga Spanyol musim 2022-2023 akan mempertemukan Celta Vigo vs Mallorca pada Selasa, 18 April 2023. Laga antara Celta Vigo vs Mallorca ini akan berlangsung di Stadion Balaidos, dengan jadwal kick off mulai pukul 2.00 WIB.

Duel antara Los Celestes dan Los Bermellones digadang-gadang akan menjadi pertandingan yang seru karena pada pertandingan sebelumnya kedua kesebelasan itu bermain cukup ketat dengan rival mereka dan mengakhiri permainan dengan hasil imbang.

Menduduki urutan ke-10 klasemen sementara, Celta Vigo telah mengumpulkan 36 poin dari 28 pertandingan yang terdiri dari sembilan kemenangan, 10 kali berakhir dengan kekalahan, dan sembilan hasil imbang, termasuk saat melawan Sevilla pada pertandingan akhir pekan lalu.

Sedangkan, skuad Javier Aguirre saat ini menempati urutan ke-12 klasemen sementara dengan meraih sembilan kemenangan, 12 kali menelan pahitnya kekalahan, dan tujuh kali mengakhiri dengan hasil imbang, termasuk skor 3-3 saat berhadapan dengan Valladolid pada akhir pekan lalu.

Baca Juga: Prediksi Skor Nottingham Forest vs Man United di Liga Inggris: Head to Head, Preview Tim, dan Starting Line-up

Kabar Pemain

Setelah memulai di bangku cadangan Sevilla, Goncalo Paciencia kemungkinan akan kembali menjadi penyerang Celta Vigo dan akan mencetak gol kemenangan. Selain itu, ada kemungkinan bagi Carlos Carvalhal untuk menarik Luca de la Torre kembali bermain bersama skuadnya.

Kemudian, pada pertandingan kandang kali ini, Gabri Veiga akan kembali beraksi di lini tengah setelah menjalani skorsing satu pertandingan karena lima kartu kuning.

Sementara itu, Mallorca harus bermain tanpa adanya Jaume Costa karena pemain bernomor punggung 18 itu harus menjalani masa skorsingnya usai bertanding dengan Valladolid, begitupun dengan Giovanni Gonzales yang akan kembali menempati posisi bek kanan.

Iddrisu Baba juga dipastikan kembali setelah larangan satu pertandingan dan bisa tampil di lini tengah. Selanjutnya, ada Pablo Maffeo yang kemungkinan akan menggantikan bek kiri Ludwig Augustinsson yang dikesampingkan karena mengalami cedera.