SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Manchester City vs Real Madrid di Liga Champions

Rizki Laelani
- 8 Agustus 2020, 01:51 WIB
Laga Juara La Liga 2019-2020, Real Madrid kontra akan berlangsung di Etihad Stadium pukul 02.00 WIB pada Sabtu, 8 Agustus 2020. /instagram.com/mancity

PIKIRAN RAKYAT - Saat ini sedang berlangsung siaran langsung SCTV dan live streaming Vidio.com, Real Madrid vs Manchester City di babak 16 besar Liga Champions 2019-2020.

Link live streaming Real Madrid lawan Man City di SCTV dan live streaming di Vidio.com, bisa diakses di akhir artikel.

Laga Juara La Liga 2019-2020, Real Madrid kontra akan berlangsung di Etihad Stadium pukul 02.00 WIB pada Sabtu, 8 Agustus 2020.

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Head-to-Head

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27-02-2020 Madrid 1-2 City (UCL)

05-05-2016 Madrid 1-0 City (UCL)

27-04-2016 City 0-0 Madrid (UCL)

22-11-2012 City 1-1 Madrid (UCL)

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Editor: Rizki Laelani

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