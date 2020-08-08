SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Manchester City vs Real Madrid di Liga Champions

PIKIRAN RAKYAT - Saat ini sedang berlangsung siaran langsung SCTV dan live streaming Vidio.com, Real Madrid vs Manchester City di babak 16 besar Liga Champions 2019-2020.
Link live streaming Real Madrid lawan Man City di SCTV dan live streaming di Vidio.com, bisa diakses di akhir artikel.
Laga Juara La Liga 2019-2020, Real Madrid kontra akan berlangsung di Etihad Stadium pukul 02.00 WIB pada Sabtu, 8 Agustus 2020.
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Head-to-Head
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27-02-2020 Madrid 1-2 City (UCL)
05-05-2016 Madrid 1-0 City (UCL)
27-04-2016 City 0-0 Madrid (UCL)
22-11-2012 City 1-1 Madrid (UCL)
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