Link Live Streaming Indosiar Persita vs Persib, Tiket AFC Cup Harga Mati Luis Milla cs

PIKIRAN RAKYAT – Berikut link live streaming Indosiar antara Persita vs Persib yang dijadwalkan digelar malam ini, Minggu 9 April 2023. Maung Bandung mengincar tiket play off AFC Cup 2023-2024.

Laga PSS Sleman vs Bali United malam ini di BRI Liga 1 tersebut diprediksi berjalan ketat mengincar Pangeran Biru menargetkan mendapat play off tiket AFC Cup musim depan, tonton laga tersebut lewat link live streaming Indosiar berikut.

Selain laga tersebut, BRI Liga 1 sore ini juga akan menghadirkan laga antara Borneo FC vs RANS Nusantara FC. Pastikan Anda tidak terlewat informasi terkini kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia tersebut.

Hitung-hitungan play off tiket AFC Cup, harga mati Maung Bandung

Skuad asuhan Luis Milla berpeluang mendapat tiket AFC Cup jika berhasil finis di peringkat kedua BRI Liga 1 musim ini. Meski begitu, mereka harus melalui babak play off terlebih dahulu melawan wakil dari negara lain.

Diketahui terdapat tiga jatah wakil Indonesia di pentas Asia. Jatah pertama adalah play off AFC Champions League, jatah kedua yakni lolos otomatis ke AFC Cup, dan jatah ketiga babak play off AFC Cup.

Terkait itu, syarat lain agar Persib lolos play off AFC Cup adalah terkait play off Indonesia antara Bali United sebagai juara BRI Liga 1 2021-2022 dan PSM Makassar juara musim 2022-2023. Siapapun yang menang, diharapkan mereka bisa memenangi play off AFC Champions League nanti dan lolos ke babak grup.

Jika salah satu di antara Bali United dan PSM lolos babak grup AFC Champions League, pihak yang kalah akan lolos otomatis ke AFC Cup. Jatah play off AFC Cup akan jatuh pada tim peringkat kedua BRI Liga 1 musim ini dan Persib berpeluang menjadi tim tersebut.

