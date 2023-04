Prediksi Skor Torino vs AS Roma di Liga Italia: Head to Head, Preview Tim, dan Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT - AS Roma akan melawat ke markas Torino nanti malam dalam lanjutan pekan ke-29 Serie A Liga Italia. Duel Torino vs AS Roma berlangsung di Stadio Olimpico Grande Torino, Italia pada Sabtu, 8 April 2023 pukul 23.30 WIB.

Saat ini, AS Roma berada di posisi kelima klasemen sementara Serie A Liga Italia, selisih satu poin dari empat besar, sedangkan Torino menempati peringkat 10.

Head to head

Torino dan AS Roma telah berjumpa sebanyak 155 kali di kompetisi domestik Italia. Dari periode itu, Giallorossi mendominasi dengan 67 kemenangan berbanding 47 kali menang untuk Granata, sementara sisanya berakhir imbang.

- 13 November 2022: Roma 1-1 Torino (Liga Italia)

- 21 Mei 2022: Torino 0-3 Roma (Liga Italia)

- 29 November 2021: Roma 1-0 Torino (Liga Italia)

- 18 April 2021: Torino 3-1 Roma (Liga Italia)

- 18 Desember 2020: Roma 3-1 Torino (Liga Italia)

Preview tim

Torino telah menderita 10 kekalahan dalam 14 pertandingan terakhir ketika menghadapi tim papan atas Serie A musim ini.

Pasukan Ivan Juric juga harus bekerja ekstra apabila ingin lolos ke kompetisi Eropa musim depan, saat mereka tertinggal 10 poin dari peringkat enam besar.

Meski demikian, Torino cukup tangguh ketika bermain di Turin yakni hanya kebobolan delapan kali dari 12 pertandingan terakhir Liga Italia.

Sementara itu, kemenangan tiga gol tanpa balas atas Sampdoria pada akhir pekan lalu menjaga asa AS Roma untuk finis di zona Liga Champions karena mereka hanya berjarak satu poin dari empat besar.