Lebanon Dirundung Duka akibat Ledakan di Beirut, Gareth Bale Panjatkan Doa

PIKIRAN RAKYAT - Pemain Real Madrid, Gareth Bale, turut menyimak kabar terkini soal sebuah ledakan yang terjadi di ibu kota Lebanon, Beirut, pada Selasa, 4 Agustus 2020.

Ledakan di Beirut telah menewaskan lebih dari 70 orang, dan ribuan orang terluka.

Lewat sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya, @GarethBale11, pemain asal Wales itu berharap semua orang di Beirut ada dalam keadaan aman.

"Perhatian dan doaku bersama semua orang di Beirut saat ini. Jaga diri kalian baik-baik," tulis Bale, 5 Agustus 2020.

Hingga artikel ini ditulis, cuitan Bale itu sudah di-retweet 3.929 orang dan disukai 38 ribu seratus orang.

My thoughts and prayers are with everyone in Beirut right now. Stay safe ????????