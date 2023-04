Link Live Streaming Chelsea vs Liverpool di Liga Inggris, Debut The Blues Tanpa Graham Potter

PIKIRAN RAKYAT - Berikut link live streaming Chelsea vs Liverpool dalam lanjutan Liga Inggris. Tim berjuluk The Blues akan berhadapan dengan The Reds pada Rabu, 5 April 2023 pukul 02.00 WIB di Stadion Stamford Bridge.

Dalam klasemen sementara, Chelsea menempati posisi ke-11 dengan koleksi 38 poin dari 10 kemenangan, 8 imbang, dan 10 kekalahan. Sedangkan Liverpool berada di posisi ke-8 dengan raihan 42 poin dari 12 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 9 kekalahan.

Pemain Chelsea Armando Broja, Cesar Azpilicueta, dan Thiago Silva masih absen karena cedera. Meski sudah pulih, Edouard Mendy dan Pierre-Emerick Aubameyang belum dapat merapat ke starting XI.

Namun, Raheem Sterling diyakini sudah pulih dari cedera hamstring sehingga bisa berhadapan melawan mantan klubnya. Wesley Fofana juga berpeluang masuk ke starting XI pada laga ini.

Benoit Badiashile, Mason Mount, dan bahkan N'Golo Kante bisa diturunkan karena rotasi pemain yang dilakukan oleh Bruno Saltor. Kante baru dimainkan dari bangku cadangan saat kekalahan atas Aston Villa. Ia tidak bermain sejak Agustus 2022.

Sementara itu, pemain Liverpool Calvin Ramsay dan Stefan Bajcetic masih absen jangka panjang karena cedera. Sedangkan Naby Keita berisiko absen di sisa musim karena masalah otot. Luis Diaz sudah kembali berlatih setelah pulih dari operasi lutut.

Namun, ia juga belum dipertimbangkan untuk masuk skuad. Thiago Alcantara juga masih butuh beberapa pekan lagi untuk kembali ke lapangan. Lini tengah skuad Jurgen Klopp masih terbatas. Tapi, Roberto Firmino dan Darwin Nunez dapat menyegarkan lini depan.