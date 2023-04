Prediksi Skor Napoli vs AC Milan di Liga Italia: Head to Head, Statistik, hingga Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT - Napoli akan menghadapi AC Milan pada laga pekan ke-28 Liga Italia 2022/2023. Duel kedua kesebelasan disiarkan langsung dari Stadio Diego Armando Maradona, pada Senin, 3 April 2023 pukul 1.45 WIB.

Saat ini, Napoli sedang dalam performa bagus dan berada di puncak klasemen sementara Liga Italia dengan 71 poin dari hasil 27 laga. Pada pertandingan sebelumnya, Gli Azzurri mengalahkan Torino dengan skor 4-0.

Di sisi lain, AC Milan menempati posisi empat klasemen sementara Liga Italia dengan torehan 48 poin dari hasil 27 laga. Mereka belum menunjukkan performa terbaik pada musim ini.

Tim berjuluk Rossoneri itu mengalami kekalahan mengejutkan 3-1 di tangan Udinese pada pertandingan sebelumnya. Mereka harus bekerja keras untuk bangkit kembali dalam laga kontra Napoli.

Head to Head

Napoli memiliki rekor cukup bagus saat berlaga melawan AC Milan. Tim tuan rumah memenangi 13 dari 31 pertandingan yang dimainkan kedua tim, sedangkan tim tamu memenangi tujuh laga.

AC Milan hanya memenangkan 2 dari 15 pertandingan terakhir mereka melawan Napoli di Liga Italia.

Sementara itu, dari hasil lima pertemuan terakhir kedua tim, Napoli memetik 3 kemenangan, sedangkan AC Milan meraih 2 kemenangan.

Hasil 5 pertemuan terakhir Napoli vs AC Milan:

- 19 September 2022: AC Milan 1-2 Napoli (Liga Italia)

- 7 Maret 2022: Napoli 0-1 AC Milan (Liga Italia)

- 20 Desember 2021: AC Milan 0-1 Napoli (Liga Italia)

- 15 Maret 2021: AC Milan 0-1 Napoli (Liga Italia)

- 22 November 2020: Napoli 1-3 AC Milan (Liga Italia)