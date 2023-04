Prediksi Skor Arsenal vs Leeds United di Liga Inggris: Preview, Statistik, Head to Head, dan Line-up

PIKIRAN RAKYAT – Arsenal bersiap menjamu Leeds United dalam pertandingan ke-29 mereka di Liga Inggris musim ini. Laga tersebut berlangsung Sabtu, 1 April 2023 pada pukul 21.00 WIB di Stadion Emirates.

Arsenal dan Leeds United sama-sama meraih kemenangan sebelum jeda internasional pekan kemarin. Arsenal menang besar saat menjamu Crystal Palace, sedangkan Leeds United mengamankan tiga angka dari kandang Wolverhampton Wanderers.

Arsenal masih berdiri kokoh di puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan torehan 69 poin dari 28 kali bermain. Di bawahnya, ada Manchester City dan Manchester United. Disusul Tottenham Hotspur dan Newcastle United.

Tim yang akan mereka hadapi kali ini adalah Leeds United yang saat ini berada di peringkat ke-14 klasemen sementara Liga Inggris. Leeds United telah mengumpulkan 26 poin dari 27 kali bermain. Jumlah poin tersebut sama dengan yang dimiliki oleh Everton dan Nottingham Forest yang ada di bawah mereka.

Baca Juga: Prediksi Skor Brighton vs Brentford di Liga Inggris: Head to Head, Preview Tim, dan Starting Line-up

Selain pertandingan antara Arsenal melawan Leeds United, Sabtu ini Liga Inggris juga menggelar enam pertandingan lainnya di pekan ke-29. Sebelum pertandingan ini, ada Manchester City vs Liverpool.

Sedangkan yang bermain pada waktu yang bersamaan adalah Bournemouth vs Fulham, Nottingham Forest vs Wolves, Crystal Palace vs Leicester City, dan Brighton vs Brentford. Satu pertandingan lainnya yakni Chelsea vs Aston Villa dimulai pada pukul 23.30 WIB.

Statistik tim

Dalam lima pertandingan terakhir, Arsenal hanya mengalami satu kali kekalahan yakni pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Kekalahan tersebut memastikan terhentinya langkah mereka di ajang tertinggi bagi klub Eropa tersebut.

Kekalahan dari Sporting CP pada babak 16 besar Liga Champions tersebut membuat Arsenal kini tidak bermain untuk kompetisi lain selain Liga Inggris. Namun kans juara Arsenal memang sudah semakin di depan mata jika melihat konsistensi mereka bermain sepanjang musim ini. Berikut lima pertandingan terakhir Arsenal: