Prediksi Skor Manchester City vs Liverpool di Liga Inggris: Preview, Statistik, Head to Head, dan Line-up

PIKIRAN RAKYAT – Liga Inggris akan kembali berlanjut usai jeda internasional selama dua pekan. Memasuki pekan ke-29, jadwal pertandingan akan dimulai dengan duel akbar antara Manchester City melawan Liverpool.

Pertandingan The Citizens vs The Reds akan dilaksanakan pada Sabtu, 1 April 2023 pada pukul 18.30 WIB di markas Manchester City, Stadion Etihad. Selebihnya, ada enam pertandingan lain yang dijadwalkan berlangsung pada malam yang sama.

Manchester City siap kembali berjuang demi tetap menempel Arsenal di puncak klasemen sementara Liga Inggris. Kini mereka berjarak delapan poin dari The Gunners dengan selisih satu pertandingan.

Baca Juga: Kontrak di Manchester City Tersisa Tiga Bulan, Masa Depan Ilkay Gundogan Belum Pasti

Manchester City telah mengumpulkan total 61 poin dari 27 kali bertanding. Sementara Arsenal duduk di puncak klasemen dengan 69 poin dari 28 kali bermain. Andai kata Manchester City mampu memetik poin penuh setelah berhadapan dengan Liverpool, maka mereka akan memangkas jarak menjadi hanya tinggal lima angka saja.

Namun pertandingan yang akan berlangsung nanti bisa jadi tidak akan begitu saja mudah untuk dilalui Manchester City. Meskipun lawan yang akan mereka jamu kali ini telah menderita dua kekalahan beruntun sebelumnya pada dua ajang yang berbeda.

Sebelum jadwal jeda internasional, Liverpool mengalami dua kekalahan beruntun di Liga Inggris dan juga Liga Champions. The Reds kalah dari Bournemouth dalam laga tandang terakhir dan disusul kalah lagi di Santiago Bernabeu pada babak 16 besar Liga Champions melawan Real Madrid.

Gagal di kompetisi lain, Liverpool kini hanya bisa memfokuskan target mereka ke Liga Inggris. Liverpool saat ini berada di urutan keenam klasemen sementara dengan meraih 42 poin dari 26 kali bermain.

Laga tandang ke markas Manchester City ini menjadi laga ke-27 mereka dan akan menjalani partai ke-28 dengan melawan Chelsea pada Rabu, 5 April mendatang sebelum memasuki pekan ke-29 mereka di Liga Inggris.