Netizen Banjiri IG FIFA, Kecewa Status Tuan Rumah Piala Dunia U20 Indonesia Dicabut

PIKIRAN RAKYAT - Federasi sepak bola internasional (FIFA) resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Mereka bersikeras menolak diskriminasi Indonesia terhadap Timnas Israel.

Keputusan tersebut diumumkan setelah Presiden FIFA Gianni Infanto mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar, Rabu, 29 Maret 2023. FIFA akan menunjuk tuan rumah pengganti dalam waktu dekat.

"Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Presiden Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U-20 World Cup 2023. Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin," ujar keterangan resmi FIFA.

"Potensi sanksi terhadap PSSI juga dapat diputuskan pada tahap selanjutnya," kata FIFA.

Dari pantauan tim Pikiran Rakyat, sejumlah netizen Indonesia pun membanjiri akun Instagram FIFA. Tak sedikit yang memprotes keputusan FIFA mencabut status Indonesia.

"Rusia tidak boleh ikut Piala Dunia 2022 karna perang terhadap Ukraina tetapi Israel kalian beri izin di piala dunia u-20 padahal dia memerangi Palestina... jangan sampai kami Indonesia dengan penduduk 296.000.000 orang berhenti menonton seluruh pertandingan piala dunia dan liga-liga eropa #indonesia bisa jadi tuan rumah tanpa Israel," tulis netizen.

"FIFA must be able to appreciate the country of Indonesia, they have spent a lot of money to renovate stadiums and other costs, plus the hopes of young people playing in the world cup have failed," tulis netizen.

