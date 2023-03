Prediksi Skor Skotlandia vs Spanyol di Kualifikasi Euro 2024: Statistik, Head to Head, dan Line-Up

PIKIRAN RAKYAT – Skotlandia akan menghadapi Spanyol dalam pertandingan kedua mereka di babak Kualifikasi Euro 2024 Grup A. Pertandingan tersebut akan digelar pada Rabu, 29 Maret 2023 pukul 1.45 WIB di Stadion Hampden Park.

Pada pertandingan pertama, Skotlandia sukses menaklukan Siprus dengan skor akhir 3-0.

Tiga gol Skotlandia yang berlangsung pada Sabtu, 25 Maret 2023 tersebut dicetak oleh McGinn pada menit ke-21, dan dua gol Scott McTominay pada menit ke-87 dan 90+3. Sementara tim tamu Siprus harus dirugikan pula dengan kartu merah yang mereka dapatkan pada menit ke-90+5 untuk Ioannou.

Tak hanya Skotlandia, Spanyol pun mampu merengkuh poin maksimal saat menghadapi Norwegia pada Minggu, 26 Maret 2023. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion La Rosaleda tersebut, Spanyol menang dengan skor 3-0.

Dua pemain mencetak gol untuk kemenangan Spanyol pada laga perdana tersebut. Dani Olmo mencetak gol pertama mereka pada menit ke-13, dan dua gol Joselu di babak kedua yang tercipta dalam jarak waktu dua menit saja, yaitu menit ke-83 dan 85.

Skotlandia dan Spanyol sama-sama meraih tiga poin dan menjadi pemuncak klasemen sementara Grup A untuk kualifikasi Euro 2023. Sementara dua negara lainnya yakni Norwegia dan Siprus belum mendapatkan poin. Satu negara lainnya yakni Georgia baru akan bermain hari ini melawan Norwegia.

Jadwal pertandingan untuk babak kualifikasi Euro 2024 pekan pertama ini akan berakhir pada malam nanti. Ada 7 pertandingan terakhir sebelum dilanjutkan pada 16 Juni 2023.

Tujuh pertandingan tersebut adalah Georgia vs Norwegia yang akan dimulai malam ini pukul 23.30WIB, dan sisanya akan dimulai pada pukul 1.45 WIB yaitu Wales vs Latvia, Rumania vs Belarus, Swiss vs Israel, Kosovo vs Andorra, Turki vs Kroasia, dan Skotlandia vs Spanyol.