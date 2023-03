Diincar Klub Arab Saudi dan Amerika Serikat, Luka Modric Ingin Bertahan di Real Madrid

PIKIRAN RAKYAT - Gelandang Real Madrid Luka Modric menginginkan kontrak baru di Bernabeu. Pemain timnas Kroasia itu kembali menjadi sosok penting bagi Los Blancos pada musim 2022-2023. Dia tampil 37 kali di semua kompetisi, mencetak enam gol, dan menorehkan lima assist.

Kontrak Luka Modric dengan Real Madrid berakhir pada Juni 2023, dia akan meninggalkan ibukota Spanyol dengan status bebas transfer. Klub Arab Saudi dan Amerika Serikat diyakini ingin merekrut dirinya.

Akan tetapi, Modric berkeinginan untuk memperbarui kontrak dengan tim asuhan Carlo Ancelotti. Saat ini, Modric bersama skuad Kroasia tengah mempersiapkan pertandingan babak kualifikasi Euro 2024 untuk melawan Wales dan Turki.

"Saya ingin tetap di Real Madrid. Saya percaya dan berharap itu akan terjadi. Selebihnya hanya asumsi dan rumor. Saya ulangi untuk ke-100 kalinya, saya berharap dan percaya saya akan bertahan di Real Madrid," katanya dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Sports Mole pada Sabtu, 25 Maret 2023.

Selain itu, ada pihak yang menyarankan dia untuk pensiun dari timnas Kroasia dan memperpanjang karirnya di Real Madrid. Tetapi, ia menegaskan bahwa itu bukanlah penyebabnya.

"Singkat dan jelas, tidak," ujarnya saat ditanya mengenai hal tersebut.

Pada usia 18 tahun, ia memulai karier di Dinamo Zagreb. Kemudian, Dinamo Zagreb meminjamkannya ke klub Bosnia Zrinjski Mostar. Lagi-lagi ia dipinjamkan, kali ini ke klub Inter Zapresic.

Bersama Inter Zapresic, Modric membantu klub menjadi runner up liga Kroasia dan mendapatkan penghargaan Croatian Football Hope of the Year.