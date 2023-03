Prediksi Skor Skotlandia vs Siprus di Kualifikasi Euro 2024: Preview Tim, Statistik, Head to Head, dan Line-up

PIKIRAN RAKYAT – Skotlandia dan Siprus akan saling berhadapan pada pertandingan Grup A kualifikasi Euro 2024 yang berlangsung Sabtu, 25 Maret 2023. Pertemuan kedua tim nasional tersebuat digelar di Stadion Hampden Park yang berada di Kota Glasgow mulai pukul 21.00 WIB.

Selain Skotlandia vs Sipurs, pertandingan lain juga akan tersaji dari Grup A kualifikasi Euro 2024. Pertandingan lainnya akan mempertemukan Spanyol melawan Norwegia yang akan berlangsung pada Minggu, 26 Maret 2023 pada pukul 2.45 WIB.

Pada pertandingan sebelumnya juga ada beberapa pertandingan, salah satunya partai besar yang mempertemukan Prancis dan Belanda. Pada pertandingan itu, Les Blues mampu menang dengan skor telak 4-0 atas Tim Oranye.

Sedangkan beberapa pertandingan yang akan berlangsung pada hari Minggu dini hari di antaranya adalah Israel vs Kosovo, Armenia vs Turki, Belarus vs Swiss, Spanyol vs Norwegia, Kroasia vs Wales, dan Andorra vs Rumania.

Skotlandia tampil baik dalam gelaran Nation League tahun lalu dan mencatatkan empat pertandingan tanpa kekalahan. Namun pada pertandingan persahabatan yang digelar bersama Turki, mereka kalah.

Skotlandia yang kemarin gagal lolos dari play-off Piala Dunia Qatar 2022 harus segera bangkit dan memulai langkah baru di kancah internasional dan di ajang yang terdekat. Kemenangan menjadi harga mati terutama untuk menjaga kepercayaan tim atas pelatih mereka Steve Clark.

Hal tersebut patut dibuktikan terutama saat pertandingan pertama Skotlandia yang akan berhadapan dengan Siprus malam ini. Apalagi tim lain yang menghuni Grup A sama sekali tidak bisa dianggap remeh dan bisa menjegal langkah Skotlandia kapan saja.

Di bawah kepemimpinan pelatih baru Temur Ketsbaia, bisa membawa angin segar dan perubahan yang dibutuhkan oleh skuad Siprus pada babak kualifikasi Euro 2024 ini. Pelatih anyar tersebut baru ditunjuk oleh Skotlandia pada bulan Juni tahun lalu.