Prediksi Skor Bulgaria vs Montenegro di Kualifikasi Euro 2024: Preview, Statistik, Head to Head, dan Line-up

PIKIRAN RAKYAT – Bulgaria akan menghadapi Montenegro dalam kualifikasi Euro 2024 di Grup G. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Ludogorets Arena pada Sabtu, 25 Maret 2023 pukul 00.00 WIB.

Selain pertandingan antara Bulgaria vs Montenegro, babak kualifikasi Euro 2024 hari Sabtu ini juga akan menggelar pertandingan antara Gibraltar vs Yunani, Moldova vs Kepulauan Faroe, Serbia vs Lituania, Austria vs Azerbaijan, Swedia vs Belgia, Ceko vs Polandia, Prancis vs Belanda, dan Skotlandia vs Siprus.

Di Grup G, Bulgaria dan Montenegro juga tergabung bersama Hungaria, Serbia, dan Lituania. Dengan Serbia vs Lituania akan bermain pada hari Sabtu pukul 2.45 WIB. Pada hari sebelumnya, kualifikasi Euro 2024 telah menggelar delapan pertandingan pertama.

Menjelang babak kualifikasi Euro 2024 ini, Bulgaria baru saja mengganti kepemimpinan pelatih sebelumnya yakni Yasen Petrov dengan mendatangkan Mladen Krstajic. Pemilihan tersebut dilaksanakan pada bulan Juli 2022 lalu dan Bulgaria langsung bertekad memperbaiki penampilan mereka untuk bisa lolos dari kualifikasi.

Tekad Bulgaria untuk bisa lolos dari kualifikasi Euro 2024 ini sangat besar apalagi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir mereka selalu gagal tampil di pentas Eropa dan hanya bermain di dua kejuaraan saja.

Selama dua dekade, Bulgaria mengalami banyak kegagalan yang tak tertahankan sehingga mereka selalu memupuk asa pada setiap tahunnya. Bulgaria tercatat pernah lolos dari kualifikasi dan masuk ke babak grup. Namun mereka tersingkir di penyisihan grup tersebut yaitu pada tahun 1996 dan 2004 lalu.

Apalagi negara yang akan mereka hadapi pertama kali dalam kualifikasi Euro 2024 ini Montenegro, adalah negara yang sebelumnya tidak pernah meraih kemenangan pada babak kualifikasi Euro 2020 lalu.

Montenegro saat itu hanya mampu mencatatkan tiga kali hasil imbang dan lima kali kalah. Mereka finis di posisi terbawah dengan mencatat kebobolan 22 gol dan hanya mampu mencetak tiga gol saja.