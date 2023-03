Janji Konglomerat Qatar Jassim bin Hamad jika Jadi Pemilik Manchester United

PIKIRAN RAKYAT – Dua pengusaha dan konglomerat dunia bersaing untuk mendapatkan 69 persen kepemilikan Manchester United setelah Keluarga Glazer mengumumkan penjualan Manchester United pada November 2022. Konglomerat asal Qatar, Jassim bin Hamad Al Thani, dan pengusaha asal Inggris, Jim Ratcliffe, menjadi dua kandidat pemilik Manchester United selanjutnya. Pasalnya, dua pengusaha tersebut telah memberikan tawaran pada Rabu, 22 Maret 2023.

Kendati demikian, Keluarga Glazer memperpanjang batas penawaran hingga waktu yang belum ditentukan karena terjadi kesalahpahaman antar tiga pihak tersebut.

Jassim bin Hamad Al Thani yang juga pemilik Qatari Bank menjanjikan sejumlah hal jika dirinya menjadi pemilik Manchester United berikutnya. Melalui Yayasan Nine Two, Jassim menyebut akan menggelontorkan dana besar-besaran ke Old Trafford.

“(Kami akan menggelontorkan) investasi untuk tim, memperbesar fasilitas training center, stadion, dan infrastrukturnya, memberikan kontribusi penuh kepada fan experience dan berbagai komunitas yang didukung oleh klub,” kata Jassim pada 23 Maret 2023, dikutip Pikiran-rakyat.com dari Al Jazeera.

Ambisi konglomerat yang juga putra mantan Perdana Menteri Qatar itu muncul usai negaranya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Banyak pihak mengatakan, upaya Jassim merupakan bagian dari visi Qatar masa depan.

Asiten Professor Universitas Qatar, Ross Griffin, menyebut ambisi Jassim sejalan dengan ambisi Qatar yang ingin menjadi salah satu motor penggerak utama sepak bola di dunia.

“Ambisi Qatar (di dunia olah raga) terbagi menjadi dua,” kata Ross Griffin. Pertama adalah menjadi tuan rumah sejumlah event olahraga seperti Piala Asia 2024 dan Asian Games 2023. Kedua, menjadi negara penguasa klub-klub utama di Eropa.

Menurut Ros Griffin, nama Yayasan Nine Two yang dibangun Jassim bahkan merujuk pada skuad Class of 92 Manchester United yang memenangi Liga Champions pada tahun itu. Tahun tersebut juga adalah tahun dimana Jassim menjadi fan Manchester United.