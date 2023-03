Prediksi Skor Persik Kediri vs Persita Tangerang di BRI Liga 1: Preview, Statistik, Head to Head, dan Line-up

PIKIRAN RAKYAT – Persik Kediri dan Persita Tangerang akan sama-sama melakoni partai tunda di BRI Liga 1 yang akan digelar pada Jumat, 24 Maret 2023. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Brawijaya, Kediri pada pukul 20.30 WIB.

Bukan hanya Persik Kediri dan Persita Tangerang saja yang masih memiliki laga tunda yang belum dimainkan. Beberapa klub lainnya pun akan menjalaninya pada pekan ini dan pekan depan.

Selain pertandingan antara Persik Kediri vs Persita Tangerang, tim lain yang akan berduel pada malam hari kedua Ramadhan 2023 adalah Persib Bandung vs Bhayangkara FC dan Arema FC vs Borneo FC. Sedangkan pada Sabtu malam ada pertandingan antara Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973.

Baik Persik Kediri maupun Persita Tangerang sama-sama tidak terkalahkan dalam lima laga sebelumnya di BRI Liga 1. Persik Kediri bahkan mampu menyapu bersih semua laga dengan kemenangan yang gemilang.

Saat ini, Persik Kediri berada di peringkat ke-14 dari 18 tim yang ada di BRI Liga 1 musim ini. Persik Kediri telah mengumpulkan 35 poin dari 30 kali bermain. Mereka semakin menjauh dari papan bawah klasemen dan jauh meninggalkan RANS Nusantara sebagai tim terbawah.

Lima kemenangan beruntun yang mereka dapatkan tentu sangat berarti dan berperan sangat signifikan dalam perubahan raihan poin Persik Kediri di klasemen BRI Liga 1. Saat ini Persik Kediri bahkan sudah menyamai perolehan poin dari Persikabo 1973 di posisi ke-13 klasemen.

Satu bulan tanpa kekalahan juga dirasakan oleh Persita Tangerang, meskipun tidak semua laga mampu mereka petik dengan tiga poin. Persita Tangerang saat ini berada di papan tengah klasemen sementara BRI Liga 1 dengan 41 poin dari 29 kali bermain.

Persita Tangerang masih bisa tergeser oleh Persis Solo andai tak mampu menambah poin dan Persis meraih poin penuh. Persita juga berjarak tiga angka dari Barito Putera yang berada di peringkat ketujuh dengan 44 poin.