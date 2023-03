Prediksi Skor Persib Bandung vs Bhayangkara FC di BRI Liga 1: Preview, Statistik, Head to Head, dan Line-up

PIKIRAN RAKYAT – Persib Bandung akan melakoni laga tunda melawan Bhayangkara FC dalam lanjutan BRI Liga 1 pada hari kedua Ramadhan atau Jumat, 24 Maret 2023. Pertandingan ini rencananya akan digelar di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor pada pukul 20.30 malam WIB.

Pertandingan ini seharusnya berlangsung pada pekan ke-18 BRI Liga 1, tetapi ditunda karena alasan tertentu.

Selain laga antara Persib Bandung vs Bhayangkara FC, pekan ini BRI Liga 1 juga akan menggelar pertandingan lain yaitu antara Arema FC vs Borneo FC, Persik vs Persita, dan Persebaya vs Persikabo 1973.

Persib Bandung baru saja meraih hasil positif sekaligus memutus rantai performa buruk mereka dalam satu bulan terakhir. Maung Bandung menang 2-1 saat berhadapan dengan Dewa United pada Senin, 20 Maret 2023 lalu.

Kemenangan penting tersebut tidak hanya berguna untuk memulihkan kembali penampilan mereka jelang berakhirnya kompetisi BRI Liga 1 musim ini, tetapi juga menjaga asa untuk mengejar ketertinggalan poin dari PSM Makassar.

Saat ini Persib Bandung masih berada di peringkat kedua klasemen sementara BRI Liga 1 dengan 56 poin dari 29 kali bermain. Jumlah tersebut masih terlampau jauh dari PSM Makassar di puncak klasemen dengan raihan 69 poin dari 31 kali bermain.

Di bawah Persib Bandung, Persija terus memberikan tekanan dan seringkali bergonta-ganti posisi peringkat seiring pertandingan berlalu. Persib Bandung dan Persija Jakarta kini hanya berjarak 2 angka saja dan masing-masing tim masih sangat berpotensi untuk saling mengungguli.

Namun nampaknya, tim yang akan dihadapi oleh Persib Bandung kali ini justru sedang dalam performa yang baik dalam satu bulan terakhir. Sekalipun pada pekan sebelumnya Bhayangkara FC kalah dari PSM Makassar.