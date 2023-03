Prediksi Skor Arema FC vs Borneo FC di BRI Liga 1: Preview, Statistik, Head to Head dan Line-Up

PIKIRAN RAKYAT – Arema FC akan menghadapi Borneo FC dalam pertandingan ke-18 mereka di BRI Liga 1 musim ini. Kedua tim akan bertandingan di Stadion Olahraga Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada Jumat, 24 Maret 2023 pukul 20.30 WIB.

Momentum jeda internasional dalam kalender sepakbola ini digunakan untuk menyelenggarakan beberapa pertandingan yang sempat tertunda, termasuk laga antara Arema FC vs Borneo FC ini.

Selain kedua tim tersebut, ada pula beberapa tim lain yang juga melakoni laga tunda malam ini. Mereka adalah Persib Bandung vs Bhayangkara FC, dan Persik Kediri vs Persita Tangerang. Selain itu, ada pula Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973 yang akan berlangsung Sabtu malam besok.

Karena berlangsung di awal bulan Ramadhan, maka waktu pelaksanaan pertandingan pun digeser menjadi malam hari. Setelah hari Jumat dan Sabtu ini, BRI Liga 1 juga akan menggelar partai tunda lainnya pada hari Minggu dan Senin besok.

Sedangkan untuk lanjutan pekan ke-32 baru akan berlangsung pada 30 Maret nanti. Meskipun begitu, masih ada cukup banyak pertandingan tunda yang akan dilaksanakan oleh beberapa klub.

Arema FC saat ini tengah mengincar perbaikan raihan poin mereka setelah sebelumnya sempat kalah dua kali secara beruntun. Tim Singo Edan sejauh ini telah mengumpulkan 37 poin dari 28 kali bermain.

Sedangkan lawan mereka yakni Borneo FC saat ini sedang terus memberikan cukup banyak tekanan kepada Persija Jakarta di peringkat ketiga klasemen sementara BRI Liga 1. Borneo FC telah mengumpulkan 50 poin dari 30 kali bermain.

