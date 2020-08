SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Juventus vs AS Roma Kickoff 01.45 WIB

PIKIRAN RAKYAT - Saat ini sedang berlangsung live streaming Juventus vs AS Roma.

Link live streaminng Juventus vs AS Roma kick-off 01.45, bisa diakses di akhir artikel ini.

Juventus vs AS Roma bertarung di giornata terakhir Serie A 2019-2020 pada Minggu, 2 Agustus 2020.

Head To Head Juventus vs AS Roma

23-01-2020 Juventus 3-1 AS Roma (Coppa Italia)

13-01-2020 AS Roma 1-2 Juventus (Serie A)

13-05-2019 AS Roma 2-0 Juventus (Serie A)

23-12-2018 Juventus 1-0 AS Roma (Serie A)