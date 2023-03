3 Pemain Inggris Batal Bela Negaranya di Babak Kualifikasi Euro 2024, Siapa Saja?

PIKIRAN RAKYAT - Pemain Manchester United, Marcus Rashford terpaksa absen dari Timnas Inggris dalam kualifikasi Euro 2024 karena cedera. Pemain dengan tinggi 180 cm itu berada di lapangan selama 83 menit di pertandingan perempat final Piala FA melawan Fulham setelah mengalami cedera pada awal laga.

Setelah cedera, Rashford dapat melanjutkan permainan. Akan tetapi, ia tidak dapat melanjutkan selama 90 menit penuh. Hal itu membuat Manchunian khawatir.

Rashford telah mengoleksi 27 gol dan sembilan assist dalam 44 pertandingan sepanjang musim 2022-2023. Sebelumnya, dia berusaha untuk menjadi starter Inggris di kualifikasi Euro 2024 melawan Italia dan Ukraina akhir bulan ini.

Namun, The Three Lions mengumumkan bahwa Rashford tidak akan ambil bagian dalam pertandingan mendatang karena sedang menjalani pemulihan. Kabar baiknya, cedera yang dialami Rashford bukanlah sesuatu yang serius.

Dia merupakan salah satu dari tiga pemain yang ditarik keluar setelah awalnya dipanggil ke tim asuhan Gareth Southgate. Pemain Chelsea Mason Mount juga tidak dapat mewakili Inggris bulan ini.

Mount melewatkan empat pertandingan terakhir The Blues di semua kompetisi karena cedera tulang kemaluan. Tetapi, dia masuk dalam kontingen The Three Lions pekan lalu.

Di sisi lain, pelatih Chelsea Graham Potter mengaku terkejut atas dipanggilnya Mount dan segera mengesampingkan kemungkinan sang pemain mengenakan seragam The Three Lions selama jeda internasional.

