Prediksi Skor Barito Putera vs Persis Solo di BRI Liga 1: Preview, Statistik, Head to Head, dan Line-up

PIKIRAN RAKYAT – Pekan ke-31 dari BRI Liga 1 musim ini akan diakhiri dengan pertandingan antara Barito Putera melawan Persis Solo. Kedua tim akan berduel pada Selasa, 21 Maret 2023 pukul 15.00 WIB di Stadion Demang Lehman, Banjar Baru, Kalimantan Selatan.

Setelah itu, BRI Liga 1 akan jeda sejenak dalam menyambut bulan suci Ramadhan, dilanjutkan kembali pada hari Jumat, 24 Maret 2023. Beberapa tim akan memainkan laga tunda pada hari Jumat hingga Sabtu pekan ini.

Arema FC akan berhadapan dengan Borneo FC untuk laga tunda pada pekan ke-18. Empat tim lain yang juga akan berlaga di hari itu adalah Persib Bandung vs Persebaya Surabaya, dan Persik Kediri vs Persita Tangerang. Selanjutnya pada hari Sabtu, 25 Maret akan ada pertandingan antara Persebaya Surabaya vs Persikabo 1973.

Pada Senin, 20 Maret kemarin, Persib Bandung akhirnya meraih hasil positif setelah gagal meraih poin penuh pada tiga pekan sebelumnya. Mereka mengalahkan Dewa United dengan skor akhir 2-1. Hasil tersebut membuat Maung Bandung kembali naik ke peringkat dua klasemen sementara BRI Liga 1.

Baca Juga: Soal Kebijakan Tak Puasa saat TC Timnas U-20, Shin Tae-yong Akan Komunikasi dengan Pemimpin Agama

Sedangkan untuk tim yang akan bermain hari Selasa ini hanya Barito Putera dan Persis Solo. Kedua tim belum banyak bertemu selain di putaran pertama BRI Liga 1 akhir tahun lalu.

Pada pekan sebelumnya Barito Putera mampu meraih dua kemenangan beruntun yang mereka dapatkan dari Persebaya Surabaya dan juga Dewa United. Barito Putera menjadi tim yang cukup membuat kejutan kala menghadapi Persib Bandung dalam laga kandang yang mampu mereka menangkan.

Hal itu karena melihat statistik dan posisi Barito Putera yang merupakan tim kedua terbawah pada klasemen sementara BRI Liga 1 saat ini. Hingga pekan ke-31 ini, Barito Putera telah mengumpulkan 31 poin dari 29 kali bermain. Jumlah poin tersebut memang cukup jauh dari RANS Nusantara FC yang menjadi tim terbawah dengan baru mengumpulkan 18 poin dari 31 kali bermain.

Sedangkan tim yang akan mereka hadapi pekan ini adalah Persis Solo yang berada di peringkat ke-11 klasemen sementara BRI Liga. Persis Solo telah mengumpulkan 37 poin dari 30 kali bermain.