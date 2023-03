Sikap Lionel Messi Jadi Sorotan Usai PSG Kalah 2-0 dari Rennes di Paris

PIKIRAN RAKYAT - PSG menelan kekalahan dari Rennes pada laga lanjutan Liga Prancis 2023. Lionel Messi bersikap tak acuh pada fans menyusul sikap suporter di stadion yang mencemooh dirinya.

Laga PSG vs Rennes berlangsung pada Senin, 20 Maret 2023 dini hari WIB di Stadion Parc des Price. Gawang PSG dua kali dibobol lewat usaha Karl Toko Ekambi pada menit ke-45 dan Arnaud Kalimuendo pada menit ke-48.

Kiper Rennes Steve Mandanda menjadi bintang pada laga kali ini berkat kontribusinya di bawah mistar gawang. Ia tercatat melakukan delapan penyelamatan untuk mencegah Messi dan Mbappe menjaringkan bola.

Bagi PSG, hasil negatif ini merupakan kekalahan kandang pertama di Liga Prancis sejak 2021. Pada musim ini, PSG sudah menelan kekalahan empat kali.

Meski kalah, PSG tetap berada di puncak klasemen sementara Liga Prancis dengan koleksi 66 poin, unggul tujuh poin dari Marseille yang menempati peringkat kedua. Sementara bagi Rennes, tambahan tiga poin mengantarkan klub itu menempati peringkat ke-5 dengan torehan 50 poin.

Sesaat sebelum laga dimulai, para suporter di stadion mencemooh Lionel Messi jelang nama bintang asal Argentina itu diumumkan panitia pertandingan. Para fans PSG nampaknya ingin memberi tahu bahwa mereka belum puas dengan kontribusi pemain berusia 35 tahun itu musim ini.

Messi, yang merupakan pemain dengan penghasilan tertinggi kedua di PSG setelah Mbappe, telah mencetak 13 gol di Ligue 1 dan membuat 13 assist. Namun, Messi tidak dapat berbuat banyak saat PSG tersingkir dari babak 16 besar Liga Champions melawan Bayern Munich pada awal bulan ini.

Lionel Messi merespons sikap para fans. Seusai laga melawan Rennes yang berakhir kekalahan 2-0, Messi memutuskan langsung pergi menuju lorong stadion alih-alih bertepuk tangan terlebih dahulu kepada para penggemar.

