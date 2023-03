Man United vs Fulham: 3 Kartu Merah Pembawa Berkah, Menilik Peluang Tsunami Trofi Setan Merah

PIKIRAN RAKYAT – Laga Man United vs Fulham di FA Cup telah berakhir, The Red Devils sukses melaju ke babak perempat final dan siap bersua Brighton and Hove Albion yang mengalahkan mereka 4-0 di awal Liga Inggris musim ini.

Bagi tim tamu, akhir laga Man United vs Fulham terasa menyakitkan karena mereka sebenarnya sudah unggul terlebih dahulu sejak awal babak kedua lewat gol Alexandar Mitrovic usai memanfaatkan sepak pojok Diop.

Berikut ulasan laga terakhir perempat final FA Cup tersebut setelah sebelumnya sudah ada Man City, Sheffield United, dan Brighton yang lolos ke Wembley.

3 kartu merah

Pressing ketat Fulham cukup merepotkan MU di awal babak kedua bahkan hingga menit ke-70-an sebelum petaka itu tiba. Tim yang dihuni dua mantan pemain United, Andreas Pereira dan Daniel James, itu tampil bagus dalam menekan tuan rumah. Kombinasi Willian, Andreas Pereira, dan gelandang lain membuat pemain MU kesulitan lepas dari pressing ketat tersebut. Untungnya skor berakhir tanpa gol di babak pertama.

Kejutan terjadi di babak kedua saat Mitrovic menyambar bola liar hasil sepak pojok Diop. Skor berubah 0-1 untuk keunggulan Fulham sejak menit ke-50. Tertinggal satu gol membuat MU mengintensifkan lagi serangannya. Meski begitu, pressing ketat tim tamu lagi-lagi menjadi kendala.

Peluang bagi MU muncul di menit ke-70 saat Rashford berkesempatan melepaskan tembakan di saat kiper Fulham, Bernd Leno, tidak berada di tempat. Hanya saja Willian kedapatan sengaja menghalau dengan tangan. Wasit yang mengecek VAR pun mengganjarnya dengan kartu merah.

Protes keras dan dorongan Mitrovic pada wasit juga berbuat kartu merah bagi dirinya. Sang pencetak gol untuk klub asal Kota London itu harus keluar dari lapangan. Timnya kini hanya dihuni sembilan pemain melawan 11 pemain lengkap tuan rumah.

