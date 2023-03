Jadwal Perempat Final Liga Champions 2022-2023, Ada Real Madrid vs Chelsea dan Man City vs Bayern Munich

PIKIRAN RAKYAT - Hasil drawing atau undian untuk perempat final Liga Champions 2022-2023 telah dilakukan kemarin, Jumat, 17 Maret 2023 malam.

Undian untuk babak delapan besar Liga Champions itu akan mempertemukan dua klub dari satu negara, yakni AC Milan dan Napoli, yang diketahui sama-sama merupakan wakil Italia.

Sedangkan, klub lainnya yang merupakan juara bertahan sekaligus satu-satunya wakil dari Spanyol, Real Madrid, akan menghadapi Chelsea. Selain itu, ada pula pertandingan yang tak kalah menarik, yaitu Manchester City vs Bayern Munich.

Manchester City yang saat ini dilatih Pep Guardiola akan menghadapi Bayern Munich, yang juga menduduki peringkat pertama di liga masing-masing negara.

Pemenang dari pertandingan tersebut akan bertemu pada semifinal nanti.

Berikut rekap hasil dari undian atau drawing Liga Champions 2022-2023 pada babak delapan besar atau perempat final:

- Real Madrid vs Chelsea

- Inter Milan vs Benfica

- Manchester City vs Bayern Munich

- AC Milan vs Napoli

Jadwal Liga Champions 2022-2023 yang jatuh pada dini hari WIB juga bertepatan dengan waktu sahur pada bulan Ramadhan tahun ini.