Prediksi Skor Manchester United vs Fulham di Piala FA: Statistik, Head to Head, dan Starting Line-Up

PIKIRAN RAKYAT – Manchester United akan menjalani pertandingan perempat final Piala FA musim ini dengan menghadapi Fulham pada Minggu, 19 Maret 2023. Kedua tim akan bermain di Stadion Old Trafford mulai pukul 23.30 WIB.

Babak perempat final Piala FA ini hanya akan digelar satu kali, bukan kandang dan tandang. Sehingga pertandingan tersebut harus langsung menentukan siapa tim yang berhak lolos ke babak semifinal.

Selain Manchester United dan Fulham, babak perempat final Piala FA ini juga akan mempertemukan Manchester City vs Burnley, Sheffield United vs Blackburn Rovers, dan Brighton & Hove Albion vs Grimsby Town.

Keenam tim tersebut memiliki jadwal tanding yang lebih dulu daripada Manchester United vs Fulham. Dari delapan tim yang lolos tersebut, empat di antaranya merupakan tim yang berasal dari Liga Inggris. Dua di antaranya saling berhadapan yakni Manchester United dan Fulham.

Manchester United lolos ke perempat final Piala FA ini berkat kemenangan 3-1 atas West Ham United pada awal Maret lalu. Skuad Setan Merah tertinggal lebih dulu lewat gol Benrahma yang menjebol gawang David De Ge pada menit ke-54.

Hampir 20 menit lamanya menyerang, Manchester United (MU) belum juga mampu membalas ketertinggalan. Hingga akhirnya gol bunuh diri Aguerd pada menit ke-77 membuat kedudukan imbang 1-1.

Pertandingan Manchester United vs West Ham United tersebut hampir saja masuk ke babak perpanjangan waktu hingga pemain muda MU Alejandro Garnacho mencetak gol fantastis pada menit ke-90.

Wasit memberikan tambahan waktu 7 menit pada babak kedua, dan pada menit ke-90+5 Fred membuat Manchester United menambah golnya dan memantapkan langkah mereka ke perempat final Piala FA musim ini.