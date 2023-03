Prediksi Skor Manchester City vs Burnley di Piala FA: Preview Tim, Statistik, Head to Head, dan Line-up

PIKIRAN RAKYAT – Manchester City akan berhadapan dengan Burnley pada perempat final Piala FA yang hanya berlangsung satu leg. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Etihad pada Minggu dini hari, 19 Maret 2023 pukul 00.45 WIB.

Pada babak perempat final Piala FA ini, delapan tim akan memperebutkan tiket ke semifinal. Selain Manchester City dan Burnley, enam tim lain yang akan bertarung adalah Sheffield United, Blackburn Rovers, Brighton and Hove Albion, Grimsby Town, Manchester United, dan Fulham.

Tiga pertandingan babak perempat final Piala FA lainnya akan berlangsung Minggu malam. Sheffield United vs Blackburn Rovers akan bertanding pada pukul 19.00 WIB, Brighton and Hove Albion vs Grimsby Town akan bertanding pukul 21.15 WIB, dan Manchester United vs Fulham akan bertanding mulai pukul 23.30 WIB.

Bersama dengan Brighton and Hove Albion, Manchester United, dan Fulham, The Citizens akan absen pada pekan ke-28 Liga Inggris yang berlangsung akhir pekan ini. Tak hanya mereka, tim lain yang dijadwalkan bertanding dengan mereka pun harus ikut absen.

Selain fokus pada perburuan gelar Liga Inggris musim ini dengan terus memberikan tekanan kepada Arsenal di puncak klasemen, Manchester City juga bermain di dua kompetisi lain, yaitu Liga Champions dan Piala FA.

Manchester City lolos dari 16 besar Liga Champions setelah menang atas RB Leipzig dengan agregat 8-1. Sedangkan di Piala FA ini, mereka lolos berkat kemenangan 0-3 atas Bristol City pada putaran kelima awal bulan lalu.

Sedangkan lawan yang akan mereka hadapi di perempat final Piala FA ini melaju setelah menang 1-0 atas Fleetwood. Burnley saat ini bermain di Liga Championship dan menguasai puncak klasemen sementara.

Burnley sudah mengumpulkan 83 poin dari 37 kali bermain. Mereka unggul dari Sheffield United di peringkat kedua dengan 70 poin dari 37 kali bermain. Seperti telah disebutkan tadi, Sheffield United juga akan bermain di perempat final Piala FA dengan menghadapi Blackburn Rovers.