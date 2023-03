PSSI Mau Datangkan Argentina ke Indonesia, Lionel Messi Cs Bakal Hadapi Timnas Garuda di FIFA Matchday

PIKIRAN RAKYAT – PSSI ingin mendatangkan Timnas Argentina untuk menghadapi Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Rencana ini disampaikan Wakil Ketua Umum I PSSI Zainudin Amali.

Amali mengatakan, tim juara Piala Dunia 2022 itu akan didatangkan setelah Timnas Indonesia menggelar pertandingan FIFA Matchday melawan Palestina pada 14 Juni 2023. Amali mengakui mengantongi informasi tersebut dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang kini tengah mengikuti Kongres FIFA di Rwanda.

"Pak Ketua Umum berkomunikasi dengan beberapa federasi nasional dan beliau menyampaikan akan mengundang (timnas negara lain) mungkin di FIFA Matchday. Bulan Juni Palestina akan main di kita. Dan yang sedang diusahakan adalah Argentina," kata Zainudin saat ditemui di GBK Arena, Jakarta, Jumat, 17 Maret 2023, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Apabila rencana itu bisa terwujud, Amali mengungkapkan, tak menutup kemungkinan tim besutan Lionel Scaloni itu akan memboyong skuad terbaiknya. Namun, eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tersebut menyampaikan bahwa hal ini baru sebatas rencana.

"Belum tahu (tim usia berapa yang akan dibawa ke Indonesia). Kan ini bisa saja yang tim U-23 atau tim berapa, kita belum tahu. Tapi kan komitmen Pak Erick akan membawa tim-tim terbaik ke sini tergantung kesiapan kita," tutur Zainudin.

Selain Argentina, Zainudin juga mengungkapkan ada beberapa negara lain yang memperlihatkan ketertarikannya untuk membantu perkembangan sepak bola Indonesia.

"Dengan Jepang, dengan Saudi Arabia. Dengan Jepang komitmen mereka untuk membantu kita itu luar biasa,"ujarnya.

