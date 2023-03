Penjelasan Real Madrid Putar Lagu You'll Never Walk Alone Usai Tumbangkan Liverpool di Liga Champions

PIKIRAN RAKYAT - Real Madrid memenangi laga leg 2 babak 16 besar Liga Champions kontra Liverpool. Saat pertandingan itu berakhir, lagu You Will Never Walk Alone menggema seisi Stadion Santiago Bernabeu.

Laga leg 2 Real Madrid vs Liverpool digelar pada Kamis, 16 Maret 2023 dini hari WIB. Tim Spanyol memetik kemenangan tipis 1-0 lewat gol Karim Benzema pada menit ke-78.

Dengan hasil tersebut Real Madrid dipastikan melaju ke babak perempat final Liga Champions 2022-2023. Luka Modric dan kolega menang agregat 6-2 setelah pada leg pertama yang digelar di Stadion Anfield klub ibu kota menang 5-1.

Pada laga Real Madrid vs Liverpool yang berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu sempat terjadi hal diluar dugaan. Pasalnya, lagu You Will Never Walk Alone yang notabenenya bukan lagu dari Real Madrid malah diputar saat laga tersebut berlangsung.

Lagu tersebut diketahui merupakan lagu kebesaran Liverpool. YNWA begitu lagu itu akrab disebut merupakan lagu wajib Liverpool sebelum dan sesudah mereka berlaga.

Awalnya, keputusan memutar lagu YNWA menimbulkan keheranan di antara beberapa suporter di stadion, dengan anggapan bahwa hal itu 'tidak sopan' menyusul keberhasilan Real Madrid mengalahkan Liverpool dengan agregat 6-2.

Akan tetapi, dalam wawancara pasca-pertandingan, Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti menjelaskan alasan dibalik pemutaran lagu tersebut.

Pelatih berpaspor Italia menyebut bahwa tindakan tersebut adalah untuk menghargai Liverpool dan membalas perbuatan mereka yang menaruh penghormatan pada legenda sepak bola Spanyol Amancio Amaro yang meninggal pada 21 Februari 2023 silam.

