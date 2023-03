Chelsea FC Bakal Gelar Buka Bersama di Stamford Bridge, Simon Taylor: Bangga!

PIKIRAN RAKYAT - Chelsea Foundation akan membuka lapangan Stamford Bridge untuk acara buka bersama Ramadhan 2023 pada Minggu, 26 Maret mendatang. Peserta yang mendapat kesempatan tersebut nantinya akan menyantap hidangan spesial yang telah disediakan di sisi lapangan, bersama dengan staf Chelsea FC dan anggota komunitas Muslim Chelsea lainnya.

Agenda yang disebut dengan Open Iftar ini akan dihadiri juga oleh sejumlah perwakilan dari masjid lokal, dan suporter, serta siswa sekolah yang menjalankan ibadah puasa. Demi kelancaran acara, Chelsea menggandeng Ramadan Tent Project, sebuah badan amal pemenang penghargaan yang didirikan pada tahun 2013 dengan misi menyatukan komunitas dan mengembangkan pemahaman tentang Ramadhan.

Kepala Yayasan Chelsea, Simon Taylor menuturkan, pihaknya dengan bangga menjadi klub pertama dalam Premier League yang menggelar buka puasa bersama di stadion kebanggaannya.

"Saya senang mengumumkan Open Iftar kami bersamaan dengan Ramadan Tent Project dan kami sangat bangga menjadi klub Premier League pertama yang melakukannya," kata Simon dilansir dari laman Chelsea, Rabu, 15 Maret 2023.

Baca Juga: Jokowi Minta TNI dan Polri Dukung Produk Dalam Negeri: Kita Sudah Bisa Bikin Senjata dan Peluru Sendiri

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari kampanye No To Hate yang digagas Chelsea sebagai klub sepak bola yang ingin memperjuangkan kesetaraan, keragaman, dan inklusi di seluruh klub. Kampanye No To Hate juga diharap dapat mengedukasi toleransi beragama dan menghapus diskriminasi di antara pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar Chelsea FC.

"Mengenal Ramadhan dan komunitas Muslim kami adalah aspek penting dari pekerjaan kami dalam mempromosikan toleransi beragama dan saya berharap dapat menyambut semua orang pada hari Minggu 26 Maret," ucap Taylor.

Sementara, Omar Salha, pendiri dan CEO Ramadan Tent Project mengatakan, pihaknya sangat tersanjung dapat menggelar acara buka bersama dengan Chelsea untuk mendorong pengakuan dan penghargaan atas keberadaan atau eksistensi keberagaman dalam sepak bola.

"Kami merasa terhormat menghadirkan iftar bersama di Stamford Bridge pada kesempatan peringatan usia 10 tahun kami dan bekerja dalam kemitraan dengan Chelsea FC yang telah mendorong inklusivitas dalam sepakbola,” tuturnya.