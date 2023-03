Doa Erick Thohir Jelang Drawing Piala Dunia U-20: Semoga Kocokannya Bagus

PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir menargetkan Timnas Indonesia U-20 lolos babak penyisihan grup Piala Dunia U-20 2023. Keinginan tersebut diungkapkan secara pribadi oleh Erick saat ditanya awak media.

Indonesia mendapat kesempatan untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun ini. Ada 24 negara yang bakal bertandingan di enam stadion pada 20 Mei 2023-11 Juni 2023.

“(Target) tanya Coach Shin Tae-yong, tetapi kalau saya sudah menargetkan timnas bisa lolos grup,” kata Erick Thohir selepas meninjau Stadion Kapten I Wayan Dipta di Gianyar, Bali, Minggu, 12 Maret 2023, dikutip dari Antara.

Adapun tahapan pengundian (official drawing) Piala Dunia U-20 dijadwalkan berlangsung di Gedung Ksirarnawa Taman Budaya Art Center, Denpasar, Bali pada 31 Maret 2023. Erick berharap Timnas Indonesia berada di grup yang bagus.

"Kita berdoa kocokannya (pengundiannya, red.) bagus, timnas di grup yang bagus,” ucap Erick.

Di sisi lain, Erick menuturkan dua tim asia, Uzbekistan dan Irak telah mengantongi tiket mewakili Asia untuk Piala Dunia U-20. Dua tim tersebut merupakan negara yang baru saja berhadapan dengan Indonesia di ajang Piala Asia U-20.

“Yang sekarang lolos AFC (Piala Asia U20) untuk main Piala Dunia itu Uzbekistan dan Irak. Itu satu grup sama tim Indonesia,” kata Ketum PSSI.

Dilihat dari kondisi sebelumnya, Erick menyampaikan, Timnas Indonesia U-20 mampu menahan imbang Uzbekistan 0-0. Namun, saat menghadapi Irak harus kecolongan 0-2.