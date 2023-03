Link Live Streaming Man United vs Southampton, Lupakan Kekalahan 7 Gol dari Liverpool!

PIKIRAN RAKYAT – Tersedia link live streaming Man United vs Southampton di Liga Inggris, Minggu 12 Maret 2023 mulai pukul 21.00 WIB. MU harus melupakan kekalahan dari Liverpool dalam laga pekan ke-26 malam ini tersebut.

Liga Inggris kali ini tak hanya mempertemukan Man United vs Southampton yang bisa disaksikan lewat link live streaming berikut, ada pula laga lainnya yang digelar di waktu sama yakni 21.00 , laga itu adalah West Ham vs Aston Villa dan Fulham vs Arsenal. Sementara itu laga lainnya, Newcastle vs Wolves, dijadwalkan digelar malam ini pukul 23.30 WIB.

Di pekan ke-26 ini, United harus bangkit demi meraih kemenangan. Menyimpan satu pertandingan tunda melawan Brighton, mereka berpeluang memperkecil jarak dari Manchester City di posisi kedua yang kini terpaut 12 poin.

Man City diketahui sudah melakoni 27 laga, itu artinya skuad Erik ten Hag masih berpeluang memperkecil jarak menjadi 6 poin andai bisa menang melawan Southampton malam ini, juga melawan Brighton dalam laga tunda yang jadwalnya belum dirilis penyelenggara Liga Inggris.

Lupakan kekalahan memalukan dari Liverpool

Laga terakhir United di Liga Inggris pada Minggu, 6 Maret 2023 harus berakhir tragis saat mereka kebobolan 7 gol tanpa balas, 6 gol dilesakkan di babak kedua. Kekalahan ini menjadi yang terburuk dalam sejarah klub legendaris tersebut, terlebih dikalahkan rival utamanya.

Liverpool dan MU memang menjadi tim tersukses di Liga Inggris dengan raihan gelar liga berjumlah 19 dan 20, terbanyak dibandingkan Arsenal di posisi terdekat dengan 13 gelarnya, terlebih Chelsea dan Man City yang belum lama muncul dan kini baru mengoleksi masing-masing 6 dan 8 gelar Liga Inggris.

Untungnya United sudah sedikit melupakan kekalahan itu kala membantai Real Betis di babak 16 besar Liga Europa pada Jumat dini hari WIB, 10 Maret 2023 lalu. Mereka melesakkan empat gol berbalas satu di laga yang digelar di Old Trafford.

