Prediksi Skor Crystal Palace vs Man City di Liga Inggris: Preview, Head to Head, hingga Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT - Manchester City akan melakoni laga tandang melawan Crystal Palace dalam pekan ke-27 Liga Inggris. Pertandingan antara The Citizens vs The Eagles akan berlangsung di Selhurst Park pada Minggu, 12 Maret 2023 pukul 0.30 WIB.

Crystal Palace bermain tanpa satu pun kemenangan dalam sembilan pertandingan terakhir mereka di Liga Inggris musim ini. Meski The Eagles menempati posisi ke-12 klasemen dengan 27 poin, ancaman degradasi masih mengintai lantaran mereka hanya lima poin di atas tim tiga terbawah, yaitu Everton.

Sementara itu, Man City berada di posisi ke-2 klasemen Liga Inggris dengan 58 poin dari hasil 26 pertandingan. Tim berjuluk The Citizens ini berusaha mengejar Arsenal yang menempati puncak klasemen dan terpaut lima poin dari mereka.

Preview pertandingan

Menyusul tiga hasil imbang berturut-turut melawan Brighton, Brentford, dan Liverpool, The Eagles menderita kekalahan tipis 1-0 di Aston Villa akhir pekan lalu berkat gol bunuh diri Joachim Andersen.

Dua kartu kuning Cheick Doucoure dalam waktu lima menit pada babak kedua tidak membantu perjuangan mereka. Palace mengakhiri pertandingan tanpa mencatatkan satu pun kemenangan.

Harapan untuk mengeklaim tiga poin atas Man City mungkin tipis untuk Palace, tetapi mereka telah membuat frustasi lawan di Selhurst Park selama dua bulan terakhir. Pada empat pertandingan kandang terakhirnya, The Eagles menahan imbang lawan yang semuanya berada di posisi delapan besar.

Sementara itu, setelah kehilangan banyak peluang dalam hasil imbang 1-1 atas Nottingham Forest dan RB Leipzig, Man City telah menemukan kembali jalur kemenangan mereka. The Citizens mampu mencetak sembilan gol dalam tiga pertandingan terakhir mereka.

Kemenangan tandang berturut-turut atas Bournemouth (4-1) dan Bristol City (3-0) diikuti kemenangan kandang atas Newcastle United memperpanjang rekor tak terkalahkan Man City di semua kompetisi menjadi tujuh pertandingan. Pekan lalu, The Citizens menang 2-0 atas Newcastle di Etihad Stadium lewat gol-gol yang diciptakan Phil Foden dan Bernardo Silva.