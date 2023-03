Prediksi Skor Everton vs Brentford di Liga Inggris: Preview, Statistik, Head to Head, dan Starting Line-up

PIKIRAN RAKYAT – Bermain di Stadion Goodison Park, Everton akan menjamu Brentford dalam pekan ke-27 Liga Inggris musim ini. Pertandingan tersebut akan berlangsung pada Sabtu, 11 Maret 2023 pada pukul 22.00 WIB.

Selain pertandingan antara Everton vs Brentford, Liga Inggris malam ini juga akan menyajikan partai antara Leeds United vs Brighton & Hove Albion, Leicester City vs Chelsea, dan Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest

Everton akan kembali bermain di hadapan para pendukungnya usai dua pertandingan sebelumnya melakoni laga tandang. Dari dua laga tandang melawan Arsenal dam Nottingham Forest itu, mereka mendapatkan kekalahan dan hasil imbang.

Everton mengawali bulan ini dengan menghadapi Arsenal. Namun mereka kalah telak dengan skor 4-0. Selanjutnya, tiga hari berselang Everton juga masih kesulitan mengalahkan lawannya dan bermain imbang 2-2 dengan Nottingham Forest.

Saat ini Everton masih berada di papan bawah klasemen sementara Liga Inggris dengan perolehan 22 poin dari 26 kali bermain. Mereka telah mengoleksi lima kali kemenangan, tujuh hasil imbang, dan 14 kali kalah.

Sedangkan tamu mereka Brentford berada di papan tengah klasemen sementara Liga Inggris dengan 38 poin dari 24 kali bermain. The Bees telah mendapatkan sembilan kali kemenangan, 11 kali imbang, dan empat kali kalah.

Jumlah kekalahan Brentford tersebut termasuk sedikit di antara tim-tim lain yang ada di Liga Inggris musim ini. Mereka bersama dengan Manchester City yang sama-sama baru mendapatkan empat kali kekalahan. Sedangkan dua tim yang paling sedikit mengalami kekalahan sejauh ini di Liga Inggris adalah Arsenal dan Newcastle United dengan tiga kali.